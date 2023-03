Rapper T-Pain covert Black Sabbath auf neuem Album

Foto: T-Pain, Screenshot via YouTube. All rights reserved.

Sonst ist der amerikanische Rapper T-Pain eher für elektronische Hip-Hop-Klänge, verrückte Brillen und Autotune bekannt. Mit seinem siebten Studioalbum streckt er seine Fühler jetzt allerdings in ganz andere Gefilde aus, denn sie reichen über Pop und Country auch tatsächlich bis in die Ursprünge des Heavy Metal nach Birmingham.

Auf dem am 17. März erschienenen Langspieler ON TOP OF THE COVERS verleiht der Rapper aus Florida einer Bandbreite von Songs seinen eigenen Anstrich. Dabei bedient er sich verschiedenster Genres aus unterschiedlichen Zeitetappen. Darunter gibt es zum Beispiel die 2014er-Romanze 'Stay With Me' von Sam Smith zu hören oder mit 'Don't Stop Believin'' den Journey-Banger aus den Achtzigern schlechthin.

T-Pain traut sich an Black Sabbath Klassiker

Neben Country, Pop und Hip-Hop darf aber auch ein wahrer Klassiker nicht fehlen, muss sich T-Pain gedacht haben, und modellierte aus Black Sabbaths legendärer Anti-Kriegs-Hymne ‘War Pigs’ ein psychodelisches und grooviges Rock-Stück.

Einen Fan hat er mit diesem besonderen Cover auf jeden Fall schon mal gefunden: Kein Geringerer als Geezer Butler, Bassist von Black Sabbath, teilte den Titel via Instagram. Dazu die Aufforderung: „Checkt T-Pains großartige Version von #warpigs aus“. Mehr Heavy Metal-Segen braucht man nicht, oder?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Geezer Butler (@geezerbutler)

