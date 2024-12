Redaktions-Charts 2024: Björn Springorum

METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Nightwish nach.

Die besten Alben 2024: Judas Priest INVINCIBLE SHIELD Bruce Dickinson THE MANDRAKE PROJECT Powerwolf WAKE UP THE WICKED Fall Of Serenity OPEN WIDE, O HELL Kanonenfieber DIE URKATASTROPHE Iotunn KINSHIP The Crown CROWN OF THORNS In Extremo WOLKENSCHIEBER Dark Tranquillity ENDTIME SIGNALS Tribulation SUB ROSA IN ÆTERNUM