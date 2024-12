Redaktions-Charts 2024: Gunnar Sauermann

METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Nightwish nach.

Die besten Alben 2024: Charlotte Wessels THE OBSESSION Swallow The Sun SHINING Iotunn KINSHIP Mork SYV Gaerea COMA Perchta D'MUATA Dark Tranquillity ENDTIME SIGNALS Nightwish YESTERWYNDE Agrypnie ERG Subway To Sally POST MORTEM