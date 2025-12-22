Toggle menu

Metal Hammer

Redaktions-Charts 2025: Andreas Hartung

Das-Metaljahr-2025
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, blicken auf ihr persönliches Jahr zurück. Dabei stellen wir Songs von Ozzy Osbourne nach.
Hartung_MiracleMan_2025
Miracle Man

Die besten Alben 2025:

  1. Grima NIGHTSIDE
  2. Kadavar I JUST WANT TO BE A SOUND
  3. Jonathan Hultén EYES OF THE LIVING NIGHT
  4. Mantar POST APOCALYPTIC DEPRESSION
  5. Vígljós TOME II: IGNIS SACER
  6. Sunken LYKKE
  7. Lorna Shore I FEEL THE EVERBLACK FESTERING WITHIN ME
  8. Betterov GROSSE KUNST
  9. Alice Cooper Group THE REVENGE OF ALICE COOPERR
  10. Lady Gaga MAYHEM

Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Andreas Hartung

