Redaktionscharts 2017: Katrin Riedl

Katrin Riedl

Die zehn besten Alben 2017:

Kreator GODS OF VIOLENCE Wintersun THE FOREST SEASONS Paradise Lost MEDUSA Hallatar NO STARS UPON THE BRIDGE Moonspell 1755 Accept THE RISE OF CHAOS Ex Deo THE IMMORTAL WARS Carach Angren DANCE AND LAUGH AMONGST THE ROTTEN God Dethroned THE WORLD ABLAZE The Doomsday Kingdom THE DOOMSDAY KINGDOM

Die fünf besten Konzerte:

Amon Amarth, immer und überall (Riff-Macht! Tightness!) Kataklysm, Hamburg, Gruenspan (Allmacht) Dark Tranquillity, Summer Breeze Open Air (so viel Herz) Paradise Lost, Stuttgart, LKA/Longhorn (nostalgische Trunkenheit) Candlemass, Wacken Open Air (Leif is live)

Das beste Festival 2017:

Summer Breeze

Aufsteiger des Jahres:

Revel In Flesh, Dawn Of Disease, Dool, Night Demon, Ghost Bath, Heretoir, Auðn, Savage Messiah

Der beste Song des Jahres:

God Dethroned ‘On The Wrong Side Of The Wire’