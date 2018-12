Redaktionscharts 2018: Gunnar Sauermann

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Thomas Sonder Die besten Alben 2018: Phantom Winter INTO DARK SCIENCE Avast MOTHER CULTURE A Forest Of Stars GRAVE MOUNDS AND GRAVE MISTAKES Shining X – VARG UTAN FLOCK Wiegedood DE DODEN HEBBEN HET GOED III Urfaust THE CONSTELLATORY PRACTICE Årabrot WHO DO YOU LOVE The Prodigy NO TOURISTS Daron Malakian And Scars On Broadway DICTATOR Anal Trump THE FIRST 100 SONGS Aufsteiger des Jahres: Phantom Winter Die besten Songs 2018: Phantom Winter ‘Ripping Halos From Angels’, ‘Frostcoven’