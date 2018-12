Redaktionscharts 2018: Sebastian Kessler

Was hast du uns gebracht, 2018? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Judas Priest nach.

Katrin Riedl Die besten Alben 2018: Judas Priest FIREPOWER Amorphis QUEEN OF TIME Bloodbath THE ARROW OF SATAN IS DRAWN Harakiri For The Sky ARSON Kataklysm MEDITATIONS Demonical CHAOS MANIFESTO Karg DORNENVÖGEL Emigrate A MILLION DEGREES Khemmis DESOLATION Powerwolf THE SACRAMENT OF SIN Die fünf besten Konzerte 2018: Helloween, Wacken Open Air Judas Priest, Wacken Open Air Powerwolf, Oberhausen, Turbinenhalle Harakiri For The Sky + Dool, Berlin, Roadrunner’s Paradise Bloodbath, Summer Breeze Das beste Festival 2018: Summer Breeze Open Air Aufsteiger des Jahres: The Spirit, Shylmagoghnar, Alien Weaponry, Greta Van Fleet, Radiant Der beste metallische Song 2018: At The Gates…