Redaktionscharts 2019: Anja Delastik

Was hast du uns gebracht, 2019? Jede Menge nachhallende Alben und Konzerte. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Songs von Slayer nach.

Eike Cramer Die besten Alben 2019: 1. Counterparts NOTHING LEFT TO LOVE 2. Killswitch Engage ATONEMENT 3. Dagger Threat GESTALTZERFALL 4. Blink-182 NINE 5. While She Sleeps SO WHAT? 6. Rammstein unbetitelt 7. Marathonmann DIE ANGST SITZT NEBEN DIR 8. Carnifex WORLD WAR X 9. Thy Art Is Murder HUMAN TARGET 10. Negator VNITAS PVRITAS EXISTENTIA Die kompletten Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2020 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!