Redaktionscharts 2019: Dominik Winter

Die besten Alben 2019:

1. In Other Climes RUTHLESS

2. Chapel Of Disease … AND AS WE HAVE SEEN THE STORM, WE HAVE EMBRACED THE EYE

3. Stray From The Path INTERNAL ATOMICS

4. Cro-Mags DON’T GIVE IN (EP)

5. Sworn Enemy GAME CHANGER

6. Ringworm DEATH BECOMES MY NAME

7. All Out War CRAWL AMONG THE FILTH

8. Zeke HELLBENDER

9. Revel In Flesh THE HOUR OF THE AVENGER

10. Misery Index RITUALS OF POWER

