Redaktionscharts 2019: Felizitas Lang

Felizitas Lang

Die besten Alben 2019:

1. Spermbirds GO TO HELL THEN TURN LEFT

2. Amyl And The Sniffers AMYL AND THE SNIFFERS

3. The BellRays PUNK FUNK ROCK SOUL VOL. 2

4. Guitar Wolf LOVE & JETT

5. Buzzcocks SINGLES GOING STEADY

6. Joe Strummer JOE STRUMMER 001

7. Nick Cave GHOSTEEN

8. The Damned BLACK IS THE NIGHT

9. Backyard Band DRY

10. Off With Their Heads BE GOOD

