REO Speedwagon bei einer Show am 28. August 2024 im Fiddler’s Green Amphitheatre in Englewood, Colorado

REO Speedwagon gehen ab Anfang 2025 in Live-Rente. Wie die AOR-Legenden mitteilen, sehen sie sich gezwungen, von künftigen Live-Terminen wie zum Beispiel einer Abschiedstournee abzusehen. Der Grund hierfür liegt laut der Band in „unüberbrückbaren Differenzen“ zwischen Frontmann Kevin Cronin und Bassist Bruce Hall.

Keine Einigung

Letzterer hatte nach einer Rücken-OP im vergangenen November eigentlich geplant, so schnell wie möglich wieder auf die Bühne zurückzukehren. Für ihn sprang zuletzt Matt Bissonette (Elton John, Joe Satriani, David Lee Roth, Ringo Starr, Electric Light Orchestra, Rick Springfield) ein. Kimmie Sue (die Frau von Hall) zufolge hat jedoch Sänger Cronin etwas gegen eine Rückkehr ihres Gatten Bruce zu REO Speedwagon: „Nachdem Bruce das Okay von seinem Arzt bekam, ging es zwischen Kevin und ihm monatelang hin und her darüber. Sie versuchten, eine Einigung bezüglich Bruces Rückkehr zu finden. Leider konnten sie nie eine Übereinkunft finden. Es wurde offensichtlich, dass Kevin nicht willens war, mit Bruce in der Band weiterzumachen.“

Des Weiteren heißt es im Statement von REO Speedwagon: „An unsere Fans: Bruce beabsichtigte, mittlerweile wieder mit auf Tour zu sein. Wenn es nur an ihm liegen würde, wäre das auch passiert. Doch es liegt nicht nur an ihm. Die übereinstimmende Meinung war, dass er sich noch nicht ausreichend erholt hat, um auf einem Niveau aufzutreten zu können, das die Fans erwarten. Bruce respektierte diese Meinung und ist dankbar dafür, dass Matt dageblieben ist und den Waggon während der Sommertournee am Laufen gehalten hat. Bruce hatte nie die Absicht, in Rente zu gehen oder sich von der Band, den Fans und der Crew zu verabschieden, die er seit fast 50 Jahren liebt.

Was Kevin angeht, hatte er ebenfalls nie die Absicht, aus der Band auszutreten. Die Fans und die Crew liegen auch ihm am Herzen. Aufgrund dieser komplexen Situation entstanden unüberbrückbare Differenzen zwischen Bruce und Kevin. Daher verkünden wir mit großer Traurigkeit, dass REO Speedwagon ab 1. Januar 2025 damit aufhören werden, auf Tour zu gehen.“

—

