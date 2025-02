Seit 42 Jahren war Nicko McBrain ununterbrochen hinter dem Schlagzeug von Iron Maiden zu finden. Der Abschied war dementsprechend emotional.

Vor Kurzem kündigte Iron Maiden Schlagzeuger Nicko McBrain an, nach 42 Jahren das Tourneeleben hinter sich lassen zu wollen. Am 7.12. schrieb der 72-Jährige in einem Social Media-Post: "Nach reiflicher Überlegung gebe ich mit Trauer und Freude meine Entscheidung bekannt, einen Schritt zurückzutreten vom anstrengenden Tour-Leben. Ich wünsche der Band viel Erfolg für die Zukunft. Was kann ich sagen? Die letzten 42 Jahre lang mit Maiden auf Tournee zu sein, war eine unfassbare Reise! An meine treue Fan-Gemeinde: Ihr habt das alles möglich gemacht, und ich liebe euch! Seine Live-Karriere schloss der Schlagzeuger mit dem Ende der "The Future Past"-Welttournee am…