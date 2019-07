Ob ihr nun Vinyl oder CD bevorzugt, wir haben beides: Gewinnt hier ein Darkthrone-T-Shirt mit entweder signierter CD oder grüner Vinyl.

Drei Jahre nach ARCTIC THUNDER erschien am 31.05.2019 mit OLD STAR das neueste Werk der Kult-Black-Metaller Darkthrone. Die sechs Stücke bewegen sich irgendwo zwischen Old School-Heavy Metal und Extreme Metal. Fenriz, der für Songwriting, Texte und das Schlagwerk verantwortlich ist, preist die Riffs von OLD STAR an. "Wir sind zurück und machen genau da weiter, wo wir mit ARCTIC THUNDER aufgehört haben. Black Old Heavy Metal mit langsamem Thrash, klassichem Doom und gemächlichem Death Metal. https://www.youtube.com/watch?v=i6h4b-Jm8iU OLD STAR klingt nach den Achtzigern wie noch nie, und die Songs sind purer Metal!" Die Stücke von Ted "Nocturno Culto" Skjellum sind laut…