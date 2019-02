In den nächsten vier Monaten will System Of A Down-Schlagzeuger John Dolmayan ein Album seines aktuellen Musikprojekts These Grey Men veröffentlichen.

Nachdem System Of A Down klar gemacht haben, dass von der Band keine neue Musik zu erwarten ist, nutzen die einzelnen Musiker ihre Zeit mehr für eigene Projekten: so auch Schlagzeuger John Dolmayan. Dieser bringt mit These Grey Men ein neues Album heraus, das jede Menge Gastbeiträge beinhalten wird, darunter beispielsweise System Of A Downs Serj Tankian, M. Shadows von Avenged Sevenfold und Rage Against The Machines Tom Morello. Gegründet hatte Dolmayan das Musikprojekt im Jahr 2014 und versprach damals schon die Fertigung eines Albums. In einem aktuellen Inerview mit SOAD Mexico gab er nun ein Update zur Arbeit an der…