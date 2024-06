Beyond Good And Evil: 20th Anniversary

‘Beyond Good And Evil’ war bei seinem Erscheinen im Jahr 2003 kein Kassenschlager, etablierte sich aber schon wenige Jahre danach zum Kult-Klassiker. Das Warten auf einen zweiten Teil ist mittlerweile genauso ein Running-Gag wie das ewige Ausharren damals 2011 auf ‘Duke Nukem Forever’. Doch eine Fortsetzung lässt noch auf sich warten, auch wenn Ubisoft das Action-Adventure angeblich noch nicht ganz abgeschrieben hat. Jetzt gibt es für die Fans des Erstlings aber endlich das Remaster, welches auch um ein Jahr verschoben werden musste. Was drin steckt, was nicht – erfahrt ihr hier.

In ‘Beyond Good And Evil’ übernehmt die Rolle der Journalistin Jade. In ihr Leben krachen eines Tages die mysteriösen Wesen namens DomZ – diese terrorisieren sie und ihre offene Spielwelt. Gemeinsam mit ihrem Onkel Pey’j, einem sprechenden Schwein, versucht sie die Hintergründe einer Verschwörung rund um die zwielichtige Militärorganisation »Alpha-Abteilung« aufzudecken. Die Handlung ist ein eher sanftes Abenteuer, ohne große Aufreger und Überraschungen. Doch zuerst einmal die optische Feststellung: Die 20th Anniversary-Edition ist ein Remaster, kein Remake. Sprich: Inhaltlich bleibt alles beim Alten, grafisch wurde aber nur etwas poliert – also keine aufwändigen neuen Grafiken benutzt. Die Entwickler gaben dem Spiel unter anderem folgende Schönheitsspritzen: bessere Beleuchtung, Charaktere werfen nun Schatten, hohe Auflösungen bis 4K im Widescreen, schärfere Texturen, Wasserspiegelungen und mehr Grasbewuchs. Die Grafik ist trotz der Neuerungen leider etwas altbacken, fällt aber durch fantasievollen Comic-Look nicht so sehr ins Negative.

Nur Positives gibt es über den Soundtrack zu berichten. Dieser wurde komplett neu eingespielt und ist nach wie vor ein Ohrenschmaus. Ein automatisches Speichersystem mildert eure Frustmomente in den rund 15 Stunden Spielzeit. Was ‘Beyond Good And Evil’ weiterhin so spannend macht, ist das abwechslungsreiche Gameplay. Kämpfe, Schleich-Passagen, Rennen und Foto-Shoots werden nie langweilig und hören immer genau dann auf, wenn man ein wenig Kontrast braucht.

‘Beyond Good And Evil’ schaffte es trotz dem veralteten Gameplay, der vorhersehbaren Story und der betagten Grafik dem von AAA-Spielen auf 4K-60FPS-verwöhnten Autor doch noch einige sehr spaßige Stunden abzugewinnen. Besinnt man sich zurück an die frühen Nuller Jahre und bringt Liebe für ältere Action-Adventures mit, wird man mit einem tollen Soundtrack, einigen der ikonischsten Helden der Videospiel-Geschichte sowie einem unerklärlichen Sog-Gefühl belohnt.

