Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Borracho OUROBOROS

Heavy/Stoner Rock, Ripple (7 Songs / VÖ: 8.8.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

War BLURRING THE LINES OF REALITY, der letzte Langspieler des vor 18 Jahren in der US-Hauptstadt Washington gegründeten Trios, mit vermehrten Instrumental-Passagen und psychedelischen Längen durchaus eine durchwachsene bis Durchhaltevermögen einfordernde Angelegenheit (die dem Adjektiv-Band-Namen des spanischen Begriffs für besoffen recht gerecht wurde), besinnt man sich auf OUROBOROS wieder zielgerichtet tafferer Tugenden. So präsentiert das sechste Album der Band seinen doomig-schweren Stoner Rock mit Anleihen an Clutch, Monster Magnet und zuweilen auch dem bär­beißigen Biker-Charme von Black Label Society oder Circus Of Power. Gitarrist und Sänger Steve Fisher, der sich einst schon bei der hart rockenden Garagen-Gruppe Adam West verdient gemacht hat, erzählt dabei mit spitzer Zunge und bauchigem Timbre finstere Geschichten vom verschütteten Leben in der Glückswüste (‘Vegas, Baby’) oder der technologischen Hörigkeit (‘Machine Is The Master’). Mit ‘Vale Of Tears’, das wabernd und mit spacigem Santana-Zwischenspiel daherkommt, ist auch wieder ein Instrumental unter den sieben Stücken – jedoch dieses Mal eines, welches sich der alten Siebziger-Black- Sabbath-Tradition gelungener wortloser Kompositionen durchaus als würdig erweist.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
All That Remains: Gitarrist Jason Richardson steigt aus
Jason Richardson, All That Remains
Jason Richardson hat bekanntgegeben, All That Remains nach fast sieben Jahren zu verlassen, um sich auf andere Projekte zu fokussieren.
Gitarrist Jason Richardson ist 2019 festes Mitglied von  All That Remains geworden, nachdem er zuvor bereits live ausgeholfen hatte. Damals trat er die Nachfolge von Oli Herbert an, der im Oktober 2018 im Alter von nur 44 Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Sänger Phil Labonte erklärte im Februar 2019, Richardson habe „alles auf den Kopf gestellt und uns wirklich den Arsch gerettet. Er hat es für uns leichter gemacht, zu trauern.“ Nun muss also wieder ein neuer Lead-Gitarrist her. Zukunftsorientiert Via Social Media gab Jason Richardson seinen Ausstieg bei All That Remains bekannt. Er und die Band…
Weiterlesen
Zur Startseite