Curse Of Cain veröffentlichen mit ACHTUNG! ihre zweite Platte und schließen damit an ihr Band-betiteltes Debüt an. Das Konzept bleibt dasselbe: Kain und Crew befinden sich in einer dystopischen Welt nach dem roten Krieg im Jahr 2067 und müssen sich durch die Prüfungen und Gefahren einer ­bröckelnden Gesellschaft schlagen. Die Schweden bezeichnen die dazugehörige Genre-Neuschöpfung als „Movie-Metal“. Was nach einem spannenden filmischen Konzept klingt, klappt in der Umsetzung trotz cooler Kostüme eher nicht. Der Modern Metal macht zwar Abstecher in epischere Gefilde, schafft es aber selten, wirklich mitzureißen. Stattdessen verheddern sich Curse Of Cain in kitschigen Melodien und repetitivem Gesang, der in fast jedem Lied unangenehm bearbeitet klingt. Wenige Ausreißer machen das Album spannender: Das eingängige ­‘Mirror Mirror’ bietet einen interessanten Einstieg in die dystopische Welt. Dem The Hooters-Cover ‘All You Zombies’ verpassen die Schweden ihren eigenen Anstrich, der zur Band passt, und ‘Blood Shanty (No Hope)’ ist genau das, wonach es sich anhört: ein düsteres Seemannslied mit Ziehharmonika, einigen tiefen Growls und gruseligem Tim Burton-Stil. Letzte und weniger charmante Überraschung auf dem Album ist das Titellied, das in Rammstein-Manier vor sich herstampft. Der Industrial-Einschlag des Songs kommt dem dunkel-dystopischen Setting eindeutig entgegen, schafft es aber nicht, das Ruder vollends herumzureißen.

