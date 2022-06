Defiatory APOKALYPS

Arch Enemy, Audrey Horne, RXPTRS, Schandmaul, Space of Variations, und viele mehr melden sich diese Woche mit neuen Videos zurück.

Wir haben für euch die neuen Metal- und Rock-Videos der Woche zusammengesammelt. Hier kommt der Überblick! Any Given Day haben ein Scorpions-Cover aufgenommen. Zu ihrer auf den Krieg in der Ukraine bezogenen Interpretation von ‘Wind Of Change’ gibt es folgendes Video:  Das Video zu ‘Sunset Over The Empire’ von Arch Enemy geht heute Abend an den Start. Der Song ist die vierte Singleauskopplung des im Juli erscheinenden Albums DECEIVERS.  Audrey Horne-Gitarrist Arve Isdal arbeitet auch als Hochschuldozent. Das neue Video seiner Band zur Single ‘Break Out’ haben Filmstudenten gemacht.  Das neue Album von Coreleoni, III, ist heute…