Devildriver gehören in die gleiche Nische wie Machine Head und Lamb Of God: Sie treiben sich schon lange im Musik-Business herum, ihre Alben sind selten schlecht, aber irgendwie treibt es sie auch nur selten an die absolute Spitze. DEALING WITH DEMONS VOLUME II ist da nicht anders. Aus dem genannten Trio sind Devildriver wohl die am wenigsten filigrane Gruppe, allerdings produ­zieren sie nicht minder einen Nacken­brecher nach dem nächsten. Über die neun neuen Songs hinweg manifes­tieren sich Devildriver als Größe im Genre und führen fort, was auf dem Debüt 2003 begann und zuletzt auch 2020 auf DEALING WITH DEMONS VOLUME I zu hören war.

Dez Fafara stellt seine kratzende Stimme zur Verfügung, der Rest der Band steuert treibende Melodien bei. ‘It’s A Hard Truth’ hat einen schön düsteren Unterton, ‘Through The Depths’ mit seinem rasenden Intro und dem leicht zu merkenden Refrain passt gut in künftige Setlists. Von vorne bis hinten verdammt einen das Werk zum Mitnicken, Tiefpunkte gibt es keine, aber das Rad erfindet die Band mit ihrem zehnten Album auch nicht neu.

***

