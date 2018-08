Value for money nennt man so etwas wohl, oder? 25 Songs (inklusive sechs Bonustracks), verteilt auf zwei CDs, dazu als Gäste unter anderem Helge Schneider (am Saxofon), Doug Aldrich (Whitesnake, The Dead Daisies), Mille Petrozza (Kreator), Chuck Billy (Testament), Warrel Dane, Jeff Waters (Annihilator) und Ross The Boss: Doro haut mit FOREVER WARRIORS FOREVER UNITED ein echtes Pfund raus. Und zwar nicht etwa eine Best Of-Compilation mit (sattsam) bekannten Songs ihrer gesamten Karriere, sondern eine prall gefüllte Studioproduktion mit brandneuen Kompositionen.

Das Beste daran: Doro nutzt den vorhandenen Raum und die zeitlichen Möglichkeiten des Doppelalbums, um sich stilistisch noch breiter aufzustellen. Die Stücke reichen von Schädelspalter-Metal bis hin zu Rock-Songs an der Grenze zum Mainstream, von einem Motörhead-Cover (‘Lost In The Ozone’) bis zum legitimen ‘Für immer’-Nachfolger (‘Freunde fürs Leben’), unter den Bonustracks ein deutschsprachiges Party-/Sauflied ‘Metal Is My Alcohol’ mit ungewohnter Punk-Attitüde sowie eine italienisch gesungene Lucio Dalla-Adaption (‘Caruso’), bis hin zu ihrer laut herausposaunten Lebensphilosophie ‘All For Metal’. Kurzum: Für echte Doro-Fans bleiben auf dieser Scheibe nur wenig Fragen oder Wünsche offen.

