Leicht war es für die britischen Extrem-Power-Metaller nicht, eine Antwort auf MAXIMUM OVERLOAD (2014) zu finden. Gelungen ist es ihnen dennoch mit Bravour: Auf REACHING INTO INFINITY verschmelzen endlich alle Dragonforce-Facetten zu einer Einheit.

Wurden auf den ersten Alben Song-Strukturen und Melodien oftmals der puren Geschwindigkeit geopfert, standen jene zuletzt oftmals etwas zu sehr im Mittelpunkt. 2017 haben Dragonforce endlich die perfekte Mitte gefunden: Songs wie ‘Ashes Of The Dawn’ oder ‘Astral Empire’ verbinden das Over-The-Top-Riffing, Blastbeat und Überschallgeschwindigkeit gekonnt mit epischen Melodiebögen und angemessen kitschigen Refrains. Doch die Band hat auch noch ein paar Überraschungen parat: einerseits das heftige ‘WAR!’, das beinahe gänzlich auf die Keyboard-Zuckerglasur verzichtet und harte Thrash-Riffs gemeinsam mit Shouts in den Mittelpunkt rückt, andererseits ist ‘The Edge Of The World’ zudem der vermutlich längste und epischste Dragonforce-Song, der je aufgenommen wurde. Ein ganz besonderes Schmankerl wartet als Bonustrack: Das Cover des Death-Klassikers ‘Evil Dead’.

Dragonforce übertragen die Riffs und Shouts von Chuck Schuldiner so respektvoll in ihren eigenen Stil, dass sie nie Gefahr laufen, den Song der Lächerlichkeit preiszugeben. Starke Leistung!