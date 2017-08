Was End Of Green hiermit abliefern, ist wirklich eine Perle innerhalb des doch häufig sehr beliebigen Dark Rock-Genres! Einen eigenen Stil als Basis, wecken einzelne Songs doch ganz unterschiedliche Assoziationen: so klingen ‘Crossroads’ und der erste Track ‘Send In The Clowns’ beispielsweise, als hätte man sich von R.E.M. inspirieren lassen, während gleich das zweite Stück ‘Dark Side Of The Sun’ deutlich schwerer zu Werke geht und zumindest in der Strophe eher an Type O Negative oder Paradise Lost erinnert – ebenso das erdrückende ‘Mollodrome’, welches die Situation beschreibt, an einem Sonntagmorgen telefonisch über den Tod eines geliebten Menschen informiert zu werden.

Hier fällt anhand der Wortwahl innerhalb der Lyrics noch am ehesten auf, dass es sich um eine deutsche Band handelt, doch im Großen und Ganzen sind die Texte auf VOID ESTATE für eine solche sehr gut und interferieren nicht mit dem Hörvergnügen. Wer tendenziell den dunkleren Rock-Klängen zugeneigt ist, wird an diesem Album mit Sicherheit seine (ironischerweise) helle Freude haben. End Of Green setzen sich neue Standards, an denen sie sich in Zukunft messen lassen müssen!