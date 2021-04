Was für eine bodenlose Frechheit! Pop-Anleihen? Eher eine Pop-Platte mit Metal(core)-Anleihen – Escape The Fate klingen weniger so, als wären Papa Roach oder Linkin Park in den Weichspüler gefallen, sondern vielmehr, als hätten die Backstreet Boys halbharte Gitarrenwände und Breakdowns für sich entdeckt. So viel wie hier gejammert, belanglos gezwitschert und ach so betroffen Pathos geschwungen wird, wirken die vereinzelten heftigeren Passagen auf CHEMICAL WARFARE komplett fehl am Platz.

CHEMICAL WARFARE bei Amazon

Allein der Titel-Track ist glasklare akustische Kriegsführung gegen Metaller- und Rocker-Ohren. Die schlimm-weinerliche HipHop-Ballade ‘Erase You’ verzichtet ehrlicherweise komplett auf E-Gitarren – ich würde mich darüber freuen, wenn Escape The Fate diesen Weg weitergehen und unsere Redaktionsräume nicht mehr mit weiteren Album-Releases behelligen.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***