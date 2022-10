Die Herzkönigin des Metal, Doro, will im kommenden Jahr ihr 40. Thronjubiläum zelebrieren. Dafür werden scheinbar weder Kosten noch Mühen gescheut.

Wenn die Metal Queen unserer Herzen, Doro Pesch, etwas zu feiern hat, dann in beträchtlichem Ausmaß. Schließlich gibt es dafür durchaus gute Gründe, denn vor genau 40 Jahren startete die Metal-Karriere der gebürtigen Düsseldorferin. Erst im Untergrund mit Snakebite und Attack, bevor es mit Warlock und ihrer Debütscheibe BURNING THE WITCHES (1984) richtig losgehen sollte. Vier Dekaden später kann Doro neben ihren vier Warlock-Alben auf stolze 13 Soloveröffentlichungen zurückblicken, die zum 40. Thronjubiläum gebührend zelebriert werden sollen. 40 Jahre Doro live: 2023 mit imposanter Jubiläumsshow Demnach soll 2023 ihr Jahr werden. Am 28.Oktober 2023 können Doro-Begeisterte auf ihrer imposanten Jubiläums-Show…