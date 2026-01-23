Toggle menu

Elwood Stray DESCENDING

Post Hardcore, Out Of Line (10 Songs / VÖ: 23.1.)

4.5/ 7
von

Nach mehreren verstreuten Single-Veröffentlichungen über das vergangene Jahr hinweg erscheint nun das komplette neue Werk von Elwood Stray. Dabei handelt es sich gerade erst um den zweiten Longplayer der Essener Band, die sich allerdings schon längst einen Namen in der deut­schen Metalcore-/Post Hardcore-Szene gemacht hat – zu Recht! Auch DESCENDING kann mit hymnischen Refrains (‘Shattered’), hochtrabenden Melodien (‘Nevermind’) und knüppelnden Breakdowns (‘Evolve’, ‘Ivory Tower’) überzeugen. Dabei schaffen es Elwood Stray immer, die Balance aus berührender Gefühlswühlerei und aggressiven Arschtritten zu halten. Highlight ist im Hinblick auf die aktuelle Tournee der Featuretrack ‘Error’, für den sich Our Mirage sicher nicht nur auf Platte dazugesellt haben, sondern der auch live im Doppel für viel Moshpit-Action sorgen wird. Ebenso das darauffolgende ‘Nevermind’, das mit seinem antreibenden Riffing und Nu Metal-Moment überzeugt. Für etwas Ruhe sorgt die moderne Metal­core-Ballade ‘Detached’, die direkt danach vom zweiminütigen ‘Ivory Tower’ nieder­gemäht wird. Zum guten Abschluss liefert ‘Neon Fade’ ein episches Gitarrensolo – alles in allem: ein schönes modernes Metal-Werk, das sich zu hören lohnt.

***
***

