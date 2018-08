Am 31. August erscheint das neue Beyond The Black-Studioalbum HEART OF THE HURRICANE. Lest hier unser Track by Track aus der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe.

Den kompletten Bericht aus dem Studio findet ihr in unserer aktuellen METAL HAMMER-Augustausgabe! Nach einem gefeierten Debütwerk und kleineren Unebenheiten bei der Vorbereitung zum zweiten Album legen Beyond The Black nun ihre dritte Scheibe HEART OF THE HURRICANE vor. Diese soll endgültig auch Metal-Fans überzeugen und mitreißen, hofft Sängerin Jennifer Haben. Die Hörprobe: HEART OF THE HURRICANE VÖ: 31. August Hysteria Hymnischer Beginn der Scheibe mit hartem Riff und poppigem Refrain. Typischer und zugleich überzeugender Aufgalopp. Heart Of The Hurricane Die erste Single des Albums, mit leichtem Gothic-Einschlag, vergleichsweise simplem Groove und starkem Gitarren-Riff. Eine würdige Auskopplung mit eingängiger Gesangsmelodie.…