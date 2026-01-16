Jetzt sind Captain Poon alias Arne Skagen und Co. also auch auf Platte zurück. Nach der Auflösung vor zwanzig Jahren und der Live-Wiedervereinigung 2017/18 greift das Quintett noch einmal an – und zwar richtig. Der erste Longplayer seit 2004 groovt herrlich daher: Die Norweger schicken sich an, wieder die gerad­linigsten Komponenten aus Death-Punk und Action Rock zu ihrer eigenen Kreation zu verschmelzen und damit sowohl sämtliche Mitglieder der Turbojugend als auch Hellacopters-Fans glücklich zu machen. Die Riffs und Hooks von in die Beine fahrenden Tracks wie ‘The Idiot’, ‘Armadas’, ‘I’m Ready’ oder ‘1996’ sitzen, wackeln und haben Luft. Angenehm: Die Qualität nimmt dank Stücken wie ‘Made In The Morning’, ‘Mind Control’ oder ‘On The Wire’ auch hintenraus auf SAME DRUG NEW HIGH nicht ab. Das nunmehr sechste Opus der Osloer schafft es ­dadurch problemlos, mit klassischen Gluecifer-Großtaten wie TENDER IS THE SAVAGE (2000) oder BASEMENT APES (2002) mitzuhalten.

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***