Seit nun schon fast zehn Jahren versorgt uns der ehemalige My Dying Bride-Gitarrist Hamish Glencross unter dem für deutsche Zungen etwas herausfordernden Bandnamen Godthrymm mit herrlichem, von Herzen kommendem Epic Doom. PROJECTIONS ist das dritte Album nach einer fünfjährigen Pause, aber an den Grund­ingredienzen hat sich nichts geändert: potente Moll-Riffs, hemmungsloser, prägnant intonierter Gesang und immer wieder gotische Elemente, bei denen Hamishs Ehefrau Catherine die Zügel in die Hand nimmt. Stilistisch geht das Ganze etwas mehr in die Breite als zuvor, was vor allem der zweiten Hälfte des Albums zugutekommt. ‘Endure My Skin’ mit Aaron Stainthorpe am Mikro ist der wahrscheinlich beste My Dying Bride-Song, den wir in nächster Zeit zu hören bekommen werden – Gänsehaut-Doom par excellence. Das folgende ‘Jewels’ beginnt als melancholische Akustik­nummer, die sich zu einem druckvollen Psychedelic Rock-Song mit starkem Frauen­gesang ausbaut, bevor ‘Hope Is Eternal’ Härte wie Tempo nach oben schraubt, aber Catherine weiterhin am Mikro glänzen lässt. Bitte mehr davon!

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