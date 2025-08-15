Toggle menu

Hammer King MAKE METAL ROYAL AGAIN

Power Metal, Reaper/Warner (10 Songs /VÖ: 15.8.)

4.5/ 7
von

Der Hammer will geschwungen werden, um keinen Rost anzusetzen: Kaum mehr als ein Jahr nach KÖNIG UND KAISER legen Hammer King bereits den Nachfolger vor. Ihren Stil haben die deutschen Metallverarbeiter auf dem siebten Streich längst gefunden und gefestigt – auch MAKE METAL ROYAL AGAIN pendelt zwischen Hammerfall und Powerwolf, wobei Frontmann Titan Fox V mit seiner so glockenhellen wie variablen Stimme eines ihrer Alleinstellungsmerkmale darstellt. Das andere ist, sich für nichts zu schämen: ‘Schlaf Kaiser schlaf’ überschreitet die Grenze zur Albernheit, ‘Hammerschlacht’ vermischt Deutsch mit Englisch mit ‘Land Of Confusion’ – Spaß machen (trotzdem?) beide! Beeindruckend ist der Abwechslungsreichtum im eng gesteckten Stil- und Themenfeld. Neben Happy Metal-Hymnen wie dem Titel-Song funktionieren Stücke wie ‘For Crown And Kingdom’ (singende Gitarren, Gangshouts und Iron Maiden-Solo) und ‘Kneel Before The Throne’ (angriffslustig, mit „Blood!“-Sprechchören und pumpendem, für die Bühne gemachtem Refrain) ohne jegliches Augenzwinkern. Das abschließende Doppel ‘Hell Awaits The King’ und ‘The Last Kingdom’ erinnert an Hammer Kings Talent für das Erzählen epischer Geschichten – davon gerne wieder mehr!

Jake E. Lee will das Leben wieder genießen können
Member of US rock band Anthrax, Scott Ian (L) and former Ozzy Osbourne guitarist Jake E. Lee (R) during rehearsals on the eve
Vergangenen Oktober wurde Jake E. Lee mehrfach angeschossen. Jedoch versucht er, sein Leben nicht zu sehr davon beeinflussen zu lassen.
Am 15. Oktober 2024 wurde Jake E. Lee beim morgendlichen Spaziergang mit seinem Hund Coco angeschossen. Drei Kugeln trafen den einstigen Gitarristen von Ozzy Osbourne. Glück im Unglück: Keine der Kugeln verletzte Lee tödlich. Auch Coco blieb unversehrt und ist mit einem Schrecken davongekommen. Ziemlich genau neun Monate später sind die körperlichen Verletzungen verheilt. Die seelischen Schäden benötigen jedoch ein bisschen mehr Zeit. Verdrängung Im Interview mit Jim Florentine und Jim Norton von der SiriusXM-Show „Ozzy’s Boneyard“, wurde Jake E. Lee gefragt, ob sein Gitarrenspiel durch den Vorfall im letzten Herbst beeinträchtigt wurde. „Ich hatte vorher schon ein paar Jahre…
