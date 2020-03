Wer Ende der Achtziger/Anfang der Neunziger neben ‘Beverly Hills, 90210’ auch die – vergleichsweise realistischere – kanadische Antwort in Form der Teenie-Schulseifenopern ‘Degrassi Junior High’ respektive ‘Degrassi High’ am Bildschirm verfolgt hat, dürfte aufgrund der prominenten musikalischen Untermalung von Harem Scarem-Songs mit dem Charme besagter Melodic-Rocker bestens vertraut sein.

Mit Sänger/Keyboarder Harry Hess und Gitarrist Pete Lesperance zumindest noch in halber Originalbesetzung aktiv und die dralle Diskografie nun um den 16. Neuzugang erweiternd, mag der Albumtitel CHANGE THE WORLD zwar globale Veränderung propagieren, doch am erprobten musikalischen Erfolgsrezept wurde – außer vielleicht einer etwas kontemporäreren klanglichen Anpassung – nicht groß geschraubt. Wer Journey oder aber auch Heart nach ihrem Mittachtziger-MTV-Makeover zu seinen favorisierten Fahrzeugbegleitern zählt, dürfte auch an einer Spritztour mit CHANGE THE WORLD seinen Spaß haben und Hymnen wie ‘In The Unknown’ oder ‘Riot In My Head’ lautstark aus dem heruntergekurbelten Fenster skandieren. Allein wie die Band in ‘Mother Of Invention’ AOR-Verständnis mit der kanadischen Interpretation von Queen verquickt, ist durchaus hörenswert.