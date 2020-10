Henrik Palm mag nicht vielen Leuten ein Begriff sein, allerdings hat der Schwede bereits an diversen namhaften Projekten mitgewirkt – allen voran Ghost und In Solitude. In deren musikalischen Gefilden bewegt sich auch sein Solo­debüt, doch leider hat Palm bei Weitem nicht das feine Gespür für bittersüße Melodien wie Tobias Forge. ‘Concrete Antichrist’ klingt über weite Strecken schlicht wie eine weniger griffige Version von ‘Secular Haze’, bei der sich der Refrain kaum von der Strophe unter­scheidet.

Auch Qualitäts-Riffing der Marke ‘To Her Darkness’ oder ‘Sister’ gelingt Palm im Alleingang nicht, und wo immer halbwegs spannende musikalische Ansätze auf POVERTY METAL zu finden sind, laufen sie früher oder später ins Leere (‘Bully’, ‘Nihilist’). Wer In Solitude nachtrauert oder sich nach der Zeit zurücksehnt, als Ghost noch im Okkult Rock angesiedelt waren, darf hier vorsichtig ein Ohr riskieren und findet mit ausreichend gutem Willen eventuell Gefallen an einzelnen Fragmenten. Jenseits aller Nostalgie ist der Name der Platte aber leider Programm.

