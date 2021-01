Zählt noch jemand den aktuellen Bestand an Deutsch-Rock-„Wir gegen den Rest der Welt“-Bands? Zieht eine ab: Herzlos gehören nicht (mehr) dazu. Die Kaiserslauterer rebellieren auf ihrem siebten Studioalbum BABYLON nämlich angenehm bodenständig gegen den üblichen Wahnsinn – ganz ohne Phrasen und Lobhudeleien. Zeichnen die fünf Jungs im Titel-Song ‘Babylon’ noch eine erschreckend düstere Welt, folgt in ‘Treibstoff deiner Träume’ der Hoffnungsschimmer für all die Kämpfer und Draufgänger. Mit der Ignoranz der eigenen Spezies wird in der Single-Auskopplung ‘Antiserum’ abgerechnet, während ‘Beiß mich!’ genau das hält, was es verspricht: Spaß. Und Bissspuren – die auf der zweiten Hälfte der Platte übrigens strecken­weise vermisst werden!

Durchaus solide, aber insgesamt mit weniger Durchschlagskraft rocken die übrigen Songs dahin – die akustisch-wehmütige Ballade ‘Auf dich und dein Leben’ mal außen vor gelassen. Trotzdem: Herzlos zeigen sich, anders als einige Genre-Kollegen, musikalisch origineller und vielfältiger. Tanzbarer Rock’n’Roll, stampfender Hard Rock und ehrliche Texte ­machen BABYLON zu einer gelungenen Platte, die sich noch härter präsentiert als der Vorgänger SCHWARZ-WEISS-NEON. Das schreit nach einer erneuten Chart-Platzierung, ist aber sicher nicht ‘Radiotauglich’.

***

