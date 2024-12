Noch während Myles Kennedy solo unterwegs ist, entstehen im Hintergund neue Songs für Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators.

Myles Kennedy ist ein vielbeschäftigter Mann und äußerst produktiver Musiker. Erst vor einigen Tagen wurde sein drittes Soloalbum THE ART OF LETTING GO veröffentlicht, womit er ab Ende Oktober auf Tour geht. Im März 2025 soll es dann – zumindest laut Kollege Mark Tremonti – mit Alter Bridge ins Studio gehen. Währenddessen wird im Hintergrund fleißig an neuen Songs für Slash Featuring Myles Kennedy & The Conspirators gearbeitet. „Nächtliche Updates“ Bei Trunk Nation With Eddie Trunk wurde Myles Kennedy gezielt auf das 2011 gegründete Projekt angesprochen und ob denn schon an neuer Musik gewerkelt wird. „Technisch gesehen begann der Prozess…