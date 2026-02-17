Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Satan: Sänger braucht „große, lebensrettende, präventive OP“

Satan @ Bang Your Head 2016
Satan @ Bang Your Head 2016
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Satan verschieben ihre ab Frühling geplanten Liveshows, weil Sänger Brian Ross einen wichtigen Eingriff über sich ergehen lassen muss.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Satan haben sich mit einer beunruhigenden Nachricht zu Wort gemeldet. Ärzte haben festgestellt, dass Frontmann Brian Ross dringend unters Messer muss. Die Rede ist sogar von einer „großen, lebensrettenden, präventiven Operation“. Diese soll im Frühjahr stattfinden. Sämtliche nachfolgenden Live-Konzerte müssen deswegen verschoben werden. Die Shows in dieser Woche in Spanien spielen die Heavy Metal-Veteranen allerdings noch.

Gesundheit geht vor

„Fans und Freunde, schweren Herzens müssen wir eine Pause von den angesetzten Auftritten verkünden“, heißt es im offiziellen Statement von Satan hierzu. „Unser Sänger, der unnachahmliche Brian Ross, hat gerade in Erfahrung gebracht, dass er sich einer großen, lebensrettenden, präventativen Operation im April oder Mai 2026 unterziehen muss. Seine Genesung wird mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Das bedeutet traurigerweise, dass Satan dazu gezwungen sind, alle angesetzten Konzerte für dieses Jahr zu verschieben — mit folgender Ausnahme: Die Gastspiele diese Woche in Spanien werden wie geplant vonstattengehen. Das ist nicht das, was wir wollten, aber wir vertrauen darauf, dass ihr alle wollt, dass sich Brian um seine Gesundheit kümmert, sich vollständig erholt und 2027 stärker und kraftvoller als jemals zuvor zurückkommt. Vielen Dank für eure unerschütterliche Liebe und Unterstützung!“

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zuletzt haben Satan ihr mittlerweile siebtes Studioalbum SONGS IN CRIMSON im September 2024 über die Plattenfirma Metal Blade Records veröffentlicht. Gegründet hat sich die Gruppe 1979 im englischen Newcastle und avancierte zu einer wichtigen Band der New Wave Of British Heavy Metal. Aufgrund ihres schnellen Spielstils gilt Musik der Briten als Vorstufe zum Thrash Metal, was Anfang der Achtziger Jahre ziemlich fortschrittlich war. Damit haben sie auch einige andere Formationen wie Metallica, Death Angel oder Exodus inspiriert.

JBL PartyBox 720 Kabelloser Bluetooth-Partylautsprecher mit dynamischer Lichtshow, 15 Stunden Spielzeit, IPX4-spritzwassergeschützt, JBL Pro Sound & Auracast Multi-Speaker-Verbindung, Schwarz
JBL PartyBox 720 Kabelloser Bluetooth-Partylautsprecher mit dynamischer Lichtshow, 15 Stunden Spielzeit, IPX4-spritzwassergeschützt, JBL Pro Sound & Auracast Multi-Speaker-Verbindung, Schwarz
von JBL
Für € 789,99 bei Amazon kaufen

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Die Band lag seitdem zwei Mal auf Eis — von 1989 bis 1998 sowie von 2004 bis 2011. In letzterem Jahr fanden sich die Musiker des Debütalbums COURT IN THE ACT (1983) für eine einmalige Show beim Keep It True Festival in Deutschland zusammen — ihren ersten gemeinsamen Auftritt seit 28 Jahren. Weil die Resonanz des Publikums so unerwartet positiv ausfiel, ließen Satan direkt weitere Konzerte buchen. Daraufhin nahm das Quintett fünf weitere Longplayer auf: LIFE SENTENCE (2013), ATOM BY ATOM (2015), CRUEL MAGIC (2018), EARTH INFERNAL (2022) sowie eben SONGS IN CRIMSON (2924).


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Absage brian ross Konzerte OP Operation Satan
Twisted Sister sagen Reunionshows ab wegen Dee Sniders Herz
Twisted Sister-Frontmann Dee Snider
Weil Dee Snider neue gesundheitliche Probleme hat, können Twisted Sister nicht anders als ihre Reuniontournee zu canceln.
Das kommt aus heiterem Himmel: Twisted Sister wollten dieses Jahr eigentlich auf große Reunion-Tournee um die ganze Welt gehen — anlässlich ihres 50. Band-Jubiläums. Daraus wird nun leider nichts, denn die Hard-Rocker haben sämtliche Termine abgesagt. Der Grund: Zu den bisherigen gesundheitlichen Problemen von Frontmann Dee Snider ist ein weiteres hinzugekommen. Das Herz macht ihm zu schaffen. Die Zukunft der Gruppe ist dadurch überdies offen. Offene Zukunft "Mit Bedauern sagen Twisted Sister die Feierauftritte zum 50. Jubiläum ab — und zwar wegen des plötzlichen und unerwarteten Rücktritts von Lead-Sänger Dee Snider, der durch eine Reihe von gesundheitlichen Herausforderungen verursacht wurde",…
Weiterlesen
Zur Startseite