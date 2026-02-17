Satan haben sich mit einer beunruhigenden Nachricht zu Wort gemeldet. Ärzte haben festgestellt, dass Frontmann Brian Ross dringend unters Messer muss. Die Rede ist sogar von einer „großen, lebensrettenden, präventiven Operation“. Diese soll im Frühjahr stattfinden. Sämtliche nachfolgenden Live-Konzerte müssen deswegen verschoben werden. Die Shows in dieser Woche in Spanien spielen die Heavy Metal-Veteranen allerdings noch.

Gesundheit geht vor

„Fans und Freunde, schweren Herzens müssen wir eine Pause von den angesetzten Auftritten verkünden“, heißt es im offiziellen Statement von Satan hierzu. „Unser Sänger, der unnachahmliche Brian Ross, hat gerade in Erfahrung gebracht, dass er sich einer großen, lebensrettenden, präventativen Operation im April oder Mai 2026 unterziehen muss. Seine Genesung wird mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Das bedeutet traurigerweise, dass Satan dazu gezwungen sind, alle angesetzten Konzerte für dieses Jahr zu verschieben — mit folgender Ausnahme: Die Gastspiele diese Woche in Spanien werden wie geplant vonstattengehen. Das ist nicht das, was wir wollten, aber wir vertrauen darauf, dass ihr alle wollt, dass sich Brian um seine Gesundheit kümmert, sich vollständig erholt und 2027 stärker und kraftvoller als jemals zuvor zurückkommt. Vielen Dank für eure unerschütterliche Liebe und Unterstützung!“

Zuletzt haben Satan ihr mittlerweile siebtes Studioalbum SONGS IN CRIMSON im September 2024 über die Plattenfirma Metal Blade Records veröffentlicht. Gegründet hat sich die Gruppe 1979 im englischen Newcastle und avancierte zu einer wichtigen Band der New Wave Of British Heavy Metal. Aufgrund ihres schnellen Spielstils gilt Musik der Briten als Vorstufe zum Thrash Metal, was Anfang der Achtziger Jahre ziemlich fortschrittlich war. Damit haben sie auch einige andere Formationen wie Metallica, Death Angel oder Exodus inspiriert.

Die Band lag seitdem zwei Mal auf Eis — von 1989 bis 1998 sowie von 2004 bis 2011. In letzterem Jahr fanden sich die Musiker des Debütalbums COURT IN THE ACT (1983) für eine einmalige Show beim Keep It True Festival in Deutschland zusammen — ihren ersten gemeinsamen Auftritt seit 28 Jahren. Weil die Resonanz des Publikums so unerwartet positiv ausfiel, ließen Satan direkt weitere Konzerte buchen. Daraufhin nahm das Quintett fünf weitere Longplayer auf: LIFE SENTENCE (2013), ATOM BY ATOM (2015), CRUEL MAGIC (2018), EARTH INFERNAL (2022) sowie eben SONGS IN CRIMSON (2924).

