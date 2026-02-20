Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Veer Union REINVENTION

Alternative Metal, Arising Empire/Edel (10 Songs / VÖ: 20.2.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
4/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Dass sich The Veer Union musikalisch stetig weiterentwickeln, haben sie in den letzten zwanzig Jahren eindrucksvoll bewiesen: Vergleicht man ihr neuestes Werk mit ihrem Debüt TIME TO BREAK THE SPELL, fällt es schwer zu glauben, dass es sich hierbei um ein und die­selbe Band handelt. Waren die Alben der Anfangszeit eher im Alternative Rock mit Grunge-Einflüssen ver­ortet, surfen die Kanadier mit ihrem ­neuesten Album – das passenderweise ­REINVENTION heißt – auf der Erfolgswelle des modernen Metalcore und erfinden sich damit neu. Was sich in den letzten Alben seit DECADE bereits anbahnte, findet auf REINVENTION seine Vollendung: The Veer Union klingen moderner und aggressiver denn je. In einem dichten Sound-­Teppich aus stakkatoartigen Gitarren und elektronischen Elementen ist die prägnante raue Stimme von Sänger Crispin Earl eingewoben, die mit gewohnt emotionalen Gesangsmelodien den Wiedererkennungswert der Band sichert. Neu sind die harten Breakdowns und brachialen Screams des Bassisten Glen Clarke, die den Songs eine frische Komponente verleihen. Die zehn Tracks hören sich insgesamt gut weg und bieten einige eingängige melodische Hooks. Besonders hängen bleiben der hymnische Opener ‘My Empire’ sowie die Single-Auskopplung ‘Sunk Your Teeth’, welche sich mit einem sanften Pianointro und einem poppigen Refrain im Ohr festsetzt. Trotz Ohrwurmpotenzial dürfte der neue Sound die Gemüter von Fans der frühen Alben spalten.

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Tommy Aldridge ehrt Ozzy Osbourne und weitere
Tommy Aldridge beim Whitesnake-Konzert am 9. August 2015 in Austin, Texas
Trotz Rentenalter denkt Schlagzeuger Tommy Aldridge nicht ans Aufhören und blickt wehmütig auf vergangene Tage zurück.
Obwohl sich Whitesnake vergangenes Jahr offiziell auflösten, weil sich Frontmann David Coverdale zur Ruhe setzte, denkt der Schlagzeuger noch nicht an Ruhestand. Im Gegenteil: Im einem Video auf YouTube verkündete der 75-Jährige, dass er noch eine Menge Pläne für die Zukunft habe. Außerdem würdigte er vor allem den verstorbenen Ozzy Osbourne und schwelgte in Erinnerungen. Schöne Erinnerungen „Meine erste Auslandstournee war mit Black Oak Arkansas, und meine ersten Konzerte außerhalb der USA waren als Support für Black Sabbath. Damals habe ich Ozzy kennengelernt, quasi im Jahr 1773“, scherzte er. „Das ist schon sehr, sehr lange her. Wir haben viel Zeit…
Weiterlesen
Zur Startseite