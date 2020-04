Hinter dem Death-Doom-Duo Hraun (isländisch für „Lava“) verbergen sich zwei Musiker aus Frankfurt und Gelsenkirchen, darunter Multiinstrumentalist Marcel Schiborr, der bereits im Umfeld von Sulphur Aeon zutagetrat. Zusammen mit seinem ­Growler hat der Komponist ein ­spannendes Debütalbum aufgenommen: BLACK MOLTEN ESSENCE beginnt gotisch geprägt (‘Occult Blood’ erinnert an einen Hybrid aus Paradise Lost und Moonspell) und bewegt sich meist in grollend-langsamer Mollstimmung, nimmt aber auch mal schwarzmetallische Züge an (‘Rituals’, ‘Through The River Black’) oder bindet Klargesang ein (‘In The Puring Rain I Lie’). Um mehr Nachhall zu kreieren, dürfte das Duo im Lauf der 40 Minuten an Vollmundigkeit und Eindringlichkeit zulegen. Die Ansätze klingen aber durchaus vielversprechend, wie das sanft instrumentierte ‘Seducing Voices’, das tragische ­‘Hamarinn’ oder die abgrundtiefe My Dying Bride-Hommage ‘Take Back The Light’ zeigen. Hraun hinterlassen einen ziemlich überzeugenden Eindruck.

***

***