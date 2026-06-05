Dass Nichols zu Beginn seiner Laufbahn als aufstrebender Blues Rock-Bursche schon Konzerte für Kid Rock, Lynyrd Skynyrd und ZZ Top eröffnet hat, ist passend. Denn alle drei genannten US-Größen (bei Kid Rock ist diese Bezeichnung fraglich) könnte man genauso auch als Einträge in der ­Rubrik „Einflüsse“ in seiner Personalakte wiederfinden. Nichols spielt den Blues auf seinem vierten Album jedenfalls mit Wucht und Verve eines gestandenen Hard-Rockers, der zudem ein Bein im Roots-Rock und einen Fuß im Cowboystiefel hat. Insofern verwundert es auch nicht, dass ein Song wie ‘Way Back’ jene Kid Rock-Sommer-Song-Vibes heraufbeschwört, zu denen man Dosenbier am See auf der Ladefläche eines Pick-up-Trucks trinkt. Glücklicherweise bleiben diese und andere Bro-Country-Tendenzen nur eine Andeutung und schafft es der Sänger und Gitarrist aus Wisconsin, größere Fettnäpfchen mit einem ­schiefen Grinsen und einem lässigen Lick wieder aus dem Bild zu kicken. ­LOUDER THAN FATE wurde von Jay Ruston (Black Star Riders, Steel Panther, Uriah Heep) klanglich gekonnt und analog zum Stadioncharakter der durchweg eingängigen Songs in Szene gesetzt und hat mit ‘Show Me‘ sogar einen veritablen Feuerzeugschwenker in petto. Da freut man sich umso mehr auf die kommende Gibson TV-Dokumentation ‘The Long Road’, die den bisherigen Werdegang des 37-jährigen Nichols Revue passieren lässt.

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