Ein deutlicher Sieg der Heavy-Metaller Powerwolf über Obscura und Skeletonwitch. Auch Deafheaven und Kissin' Dynamite waren chancenlos.

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Augustausgabe! Ganz oben auf dem Treppchen stehen in diesem Monat Powerwolf, die mit THE SACRAMENT OF SIN wenig überraschend den Soundcheck-Sieg im METAL HAMMER feiern. >>Lest hier das komplette Review<< Hört in unserer Spotify-Playlist die Top Ten des METAL HAMMER-Soundchecks der Augustausgabe 2018: