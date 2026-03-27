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Kerrigan WAYFARER

Heavy Metal, High Roller (9 Songs / VÖ: 27.3.)

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5.5/ 7
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Dass der Name Wayfarer unmittelbar ein seit den Fünfzigern produziertes Sonnenbrillenmodell der Marke Ray-Ban vor Augen ruft, liegt vermutlich daran, dass eben­selbiges insbesondere in den Achtzigern (und durch die TV-Serie ‘Miami Vice’) einen immensen Popularitätsschub erfahren hat und seitdem zum ikonischen Inventar der Populärkultur avanciert ist. Direkt hat dies alles mit Kerrigan, der baden-württembergischen Band aus dem Breisgau, nichts zu tun, die ihr zweites Album sicher aus ganz anderen Gründen (wie etwa der deutschen Übersetzung für Wayfarer mit dem Wort Wanderer) benannt hat. Und doch ist der Einfluss der dunklen Achtziger auf dieses Zweitwerk unüberhörbar. Am klassischen melodischen, aber auch epischen Metal geschult und auf instrumentaler Ebene neuere Bands wie etwa Enforcer evozierend, ist es allen voran der hohepriesterliche bis außerweltliche Ausnahme- und Charaktergesang von Frontmann und Gitarrist Jonas Weber, der viel von der Faszination der Freiburger Formation ausmacht – und streckenweise gar entfernt mit einem Davy Vain (insbesondere ‘Fighter’ atmet Sleazer-Luft) vergleichbar ist. Womit die atmosphärischen Qualitäten des Quartetts und das hervorragende Songwriting keinesfalls zu schmälern seien. Superbe Stücke wie (das akut perfekt zur widerlich winterlichen Witterung passende) ‘The Ice Witch’, ‘Surrender’, der epische Titel-Song oder ‘Blood And Steel’ untermauern Kerrigans Stellenwert als teutonische Stahlhoffnungsträger nur noch weiter.

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Paul Di'Anno-Dokumentation kommt im Sommer
Paul Di'Anno performt live beim Hard Rock Hell Festival 2013 in Pwllheli, Wales
Im Sommer 2026 soll ein offizieller Dokumentarfilm über die letzten Jahre des ehemaligen Iron Maiden-Sängers Paul Di'Anno erscheinen.
Im Sommer erscheint der Film ‘Di'Anno: Iron Maiden's Lost Singer’, der die letzten Lebensjahre des ehemaligen Iron Maiden-Sängers Paul Di'Anno begleitet. Der verantwortliche Regisseur Wes Orshoski ist unter anderem für die Filme ‘Lemmy’ (2010) und ‘The Damned: Don't You Wish That We Were Dead’ (2015) bekannt. Die Filmarbeiten begannen 2017, und nun soll die Dokumentation via Cleopatra Entertainment erscheinen. Tiefpunkt Im Dokumentarfilm kommen auch unter anderem Metallica-Frontmann James Hetfield, Kiss-Bassist Gene Simmons sowie Iron Maiden-Bassist Steve Harris zu Wort. Außerdem Mitglieder von Exodus, Slayer, Megadeth, Overkill und Sepultura. Der Film stellt dar, wie zwei Iron Maiden-Fans Di'Anno "am tiefsten Punkt…
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