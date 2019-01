SLAVES OF THE SHADOW REALM

In ihrer Frühphase haben Legion Of The Damned gefühlt alle paar Wochen ein neues Album rausgebracht – nun liegen knapp fünf Jahre zwischen SLAVES OF THE SHADOW REALM und dem bis dato letzten Werk RAVENOUS PLAGUE. Zeit, um alles zu überdenken, über den Haufen zu werfen? Ha, natürlich nicht. Wo Legion draufsteht, ist Legion drin. Ein bisschen haben die Herren an ihrer Rezeptur gearbeitet, und insgesamt wirkt es so, als wären mehr hymnische Passagen in die Songs eingestreut worden.

Doch die Basis bleibt dieselbe: Thrash, Death, aber bitte immer mit Sinn für Melodien. Welche Songs einem auf SLAVES OF THE SHADOW REALM am besten gefallen, ist eine Frage der Sozialisation: Typ Polter-Riff oder Typ Groover, quasi. Mir persönlich gehen die Midtempo-Stampfer mehr ans Herz. Favorit? Hmh, ja: ‘Slaves Of The Southern Cross’.