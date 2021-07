Mit Cover-Versionen ist es ja so eine Sache: Die Fallhöhe ist immens, an die Originale heranzureichen schwer bis unmöglich, und selbst eine gute Interpreta­tion kann am Ende „nur“ ein Abklatsch einer längst getätigten künstlerischen Leistung sein. Ganze Cover-Alben sind daher oft nur bedingt zu empfehlen. Crystal Vipers Marta Gabriel hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits ihrer weiblichen Idole in ein neues Gewand zu hüllen, verleiht ihrer Sammlung METAL QUEENS also zumindest einen neuen Kontext – und baut dafür auf die Hilfe ausschließlich männlicher Szenemusiker: Neben zwei Band-Kollegen an Gitarre und Schlagzeug singt Riot Vs Todd Michael Hall bei ‘Call Of The Wild’ (Blacklace) mit, unterstützt Jag ­Panzers Harry Conklin bei ‘Light In The Dark’ (Chastain) und lässt Ravens John Gallagher seinen Bass in ‘My Angel‘ (Rock Goddess) erklingen.

Die Auswahl der Stücke – von Lee Aaron über Zed Yago und Wendy O’Williams bis hin zu Warlock (Bonus­track) – ist gelungen und wird vom spanisch intonierten ‘Reencarnación’ (Santa) gekrönt; die Umsetzung kommt schwermetallisch-energetisch und gesanglich zumeist akzeptabel daher. Ein netter Zeitvertreib – viel mehr aber auch nicht. Ein emanzipatorischer Akt sieht anders aus.

***

