Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Michael Schenker Group DON’T SELL YOUR SOUL

Hard Rock , Ear/Edel (11 Songs / VÖ: 3.10.)

jetzt bei Amazon.de bestellen
5/ 7
teilen
mailen
teilen
von

Michael Schenker gehört zu den großartigsten Hard Rock-Gitarristen, die dieser Planet hervorgebracht hat. Auch wenn man im Internet massenhaft junge Saitenvirtuosen entdeckt, die sich schneller, spektakulärer und technisch versierter präsentieren – kaum einer spielt so flüssig und geschmackvoll wie der Hannoveraner. Dies vorausgeschickt, hätte man sich für DON’T SELL YOUR SOUL mehr Songs gewünscht, die sein Können stärker in den Vordergrund rücken. Denn einiges klingt wie mit halb angezogener Handbremse eingespielt. Mit Erik Grönwall (Ex-Skid Row, H.E.A.T.), vor allem aber mit Robin McAuley sind zwei erstklassige Sänger involviert, aber gemessen an dem, was der 70-Jährige einst mit ‘Into The Arena’ oder ‘Armed And Ready’ abgeliefert hat, sind die meisten der elf Stücke zu sehr auf Mainstream geeicht. So richtig Schenker-mäßig, wie man es sich als Fan wünscht, wird es meist nur in den (zu kurzen) Solo-Passagen. Als Fan des Ausnahmemusikers wünscht man sich mehr Vollgas, mehr Reibungsflächen, mehr Wagnisse, mehr Schenker!

***
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung
***

teilen
mailen
teilen
Die Metal-Videos der Woche vom 15.08.
Rage
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Warmen, Rage, Ronnie Romero sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: A Killer’s Confession ‘Heart Shaped Box’ Coroner ‘Renewal’ Fleshwater ‘Last Escape’ Gaerea ‘Submerged’ Linkin Park ‘Cut The Bridge’ (live) Lorna Shore ‘Prison Of Flesh’ Lüt ‘Smil & Vink’ Mädhouse ‘Get A Grip’ Omnium Gatherum ‘My Pain’ Rage ‘Straight To Hell ’25’ Ronnie Romero ‘Backbone’ Vicious Rumors ‘Dogs Of War’ Warmen ‘Untouched’ Year Of The Goat ‘The Power Of Eve’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher…
Weiterlesen
Zur Startseite