Der "German Tank" geht angeschlagen auf Konzertreise: Udo Dirkschneider zwickt es gehörig im Knie. Für ihn kein Grund zur Tourabsage.

Am gestrigen Sonntag fiel in Madrid der Startschuss für die Tour zum neuen U.D.O.-Album STEELFACTORY. Kurz davor informierte die Band jedoch die Fans, dass ihr Frontmann und Band-Leader Udo Dirkschneider trotz eines "ernsten gesundheitlichen Problems" die Konzertreise spielen will und damit den Rat seiner Ärzte ignoriert. Der wunde Punkt: sein Knie. Via Facebook schrieben U.D.O. und Udo Dirkschneider: "Liebe U.D.O.-Fans, unglücklicherweise müssen wir euch mitteilen, dass Udo seit dem frühen Januar ein ernstes gesundheitliches Problem hat. Er hat Schmerzen in seinem linken Knie und konnte für eine lange Zeit überhaupt nicht laufen. Udo hat verschiedene Spezialisten in Russland, Deutschland und…