Natürlich hat sich auch diesmal wieder eine bunte Ansammlung internationaler Stars getroffen, als es darum ging, eine neue MSG-Scheibe zu produzieren. Michael Schenkers neues Album IMMORTAL steht konzeptionell in der Tradition der beiden Vorgänger RESURRECTION (2018) und REVELATION (2019) und hat mit Robin McAuley, Ralf Scheepers (Primal Fear), Michael Voss (Mad Max) sowie den Rainbow-erfahrenen Ronnie Romero, Joe Lynn Turner, Gary Barden und Doogie White gleich sieben international renommierte Sänger an Bord. Als Backingband legen sich Gitarrist Steve Mann (Eloy, Sweet), Bassist Barry Sparks (Dokken, UFO), Keyboarder Derek Sherinian (Dream Theater) und die Schlagzeuger Bodo Schopf, Simon Philipps (Toto) und Brian Tichy (Whitesnake, Foreigner) mächtig ins Zeug, um handfesten Hard Rock zu schmieden.

Dies gelingt weitestgehend, auch wenn die Scheibe an einer Stelle nur knapp am Mainstream-Kitsch vorbeischrammt (‘The Queen Of Thorns Of Roses’). Bester Track ist die Uptempo-Nummer ‘Come On Over’ – ein klasse Rocker mit coolem Riffing und starker Hookline. Nicht zu vergessen das Finale mit ‘In Search Of The Peace Of Mind’, das im Original auf dem Scorpions-Debüt LONESOME CROW (1970) zu finden war und quasi Schenkers Karrierestart begründete.

