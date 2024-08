NEVER BACK DOWN

Nach dem eher orientierungslosen OVERDRIVE (2021) und dem klarer definierten DOWNFALL (2022) hat das Quintett aus NRW mit NEVER BACK DOWN nun endgültig seinen Sound gefunden und präsentiert sich hörbar gereift. Die Platte beginnt mit ‘Bite My Tongue’ allerdings noch ein bisschen verhalten: Die Growls sind gewohnt kraftvoll, doch der Klargesang könnte etwas mehr Durchschlagskraft vertragen, um den Song wirklich zum Leben zu erwecken. Doch schon mit dem zweiten Track (‘Dystopia’) nimmt das Album richtig Fahrt auf und zeigt die Band in Bestform. ‘Feed Me Your Lies’ bremst das Tempo wieder ein wenig, doch dann folgt mit ‘On The Outside’ eine emotionale Halbballade, die mit ihrem gefühlvollen Arrangement zu den Highlights des Albums zählt.

Bei ‘One By One’ wird hingegen komplett auf Klargesang verzichtet und ein reines Power-Stück mit scharfen Riffs à la I Prevail abgeliefert, das die Dynamik der Scheibe souverän vorantreibt. Den Abschluss des Werks bilden drei weitere Highlights mit tollen Gastbeiträgen, bei denen sich ­Never Back Down genau an die Stile ihrer Kollaborationspartner angepasst haben: ‘Paradox’ mit Cabal bringt dezente Deathcore-Elemente ein, ‘Singularity’ mit Chaosbay erhält einen progressiven Touch, und ‘Sleepwalking’ mit Hollow Front schließt das Album im klassischen Metalcore-Stil ab. Also unbedingt mal reinhören!

