System Of A Down-Bassist Shavo Odadjian klärt auf, was es mit dem Mythos, er habe Brents Hinds (Ex-Mastodon) k.o. geschlagen, auf sich hat.

Eine alte Rock-Legende besagt, dass System Of A Down- und Seven Hours After Violet-Bassist Shavo Odadjian im Jahr 2007 in Las Vegas den damaligen Mastodon-Gitarristen Brent Hinds k.o. geschlagen haben soll. Involviert war auch der Rapper Reverend William Burk. Odadjian hat die Geschichte nun in einem aktuellem Interview mit dem britischen Metal Hammer aufgeklärt. Sicher bestätigt ist nur der Ausgang des Ganzen. So war Brent Hinds sichtlich lädiert nach dem Vorfall: Der Musiker trug zwei blaue Augen, eine gebrochene Nase sowie eine Gehirnblutung davon und lag ein paar Wochen im Koma. Darüber hinaus litt der heute 51-Jährige die folgenden acht…