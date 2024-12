Achtung, Verwechslungsgefahr! Da diverse Orbiter-Bands oder -Acts existieren: Diese hier stammen aus Gainesville in Florida (wo sich auch Hanno Klänhardt von Mantar niedergelassen hat). Das Quartett um Haupt-Song-Schreiber, Mastermind, Sänger und Gitarrist Jon Reinertsen kreiert entspannt groovende Tracks im Spannungsfeld von Shoegaze, Indie Rock und Doom Metal. So kommt das zweite Studioalbum DISTORTED FOLKLORE als stimmungsvolles Wohlfühl-Package für Abende daher, an denen man die Heizung ordentlich aufgedreht hat und sich unter eine Decke kuschelt.

Für die Aufnahmen der Stücke machten sich die Musiker wie schon bei der HEAD WOUNDS EP (2022) zu Produzent Jonathan Nunez (Torche, Shitstorm, Jacuzzi Boys) und dessen Sound Artillery Studio nach Miami auf. Indie-Fans kommen beim Talking Heads-Cover ‘This Must Be The Place’ auf ihre Kosten. Am meisten knallt insgesamt noch ‘Svalbard’. Ansonsten bekäme wahrscheinlich nicht nur Mehmet Scholl beim Lauschen des Longplayers Angst, dass er sich vor lauter sonischer Wärme wundliegt.

