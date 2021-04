Welche glücklichen Fügungen dazu führten, dass Andy James Gitarrist von Five Finger Death Punch wurde, erzählt der Brite ausführlich.

Letztes Jahr gab der langjährige Five Finger Death Punch-Gitarrist Jason Hook seinen Abschied von der Band bekannt. Sein Nachfolger wurde der britische Musiker Andy James. Dieser spricht in einem aktuellen Videochat mit Gus G. darüber, wie er die freie Stelle bekam. "Ich lernte Schlagzeuger Charlie Engen bei einer Tournee mit Angel Vivaldi und Scale The Summit kennen", so James. "Es gab einen Song, den wir zum Schluss immer alle gemeinsam performten, daher mussten wir uns zusammensetzen und aufeinander abstimmen. Als Charlie mir erzählte, er sei der neue Drummer von Five Finger Death Punch, war ich begeistert. Ich vermute, er hat…