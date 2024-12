As I Lay Dying haben ihren ersten Live-Termin für 2025 – besser gesagt Tim Lambesis hat ihn. Momentan besteht die Band ja nur aus dem Sänger.

Das Welcome To Rockville Festival veröffentlicht derzeit in regelmäßigen Abständen Bands, die kommendes Jahr zum Line-up gehören sollen. Darunter war jüngst auch eine recht überraschende Ankündigung: As I Lay Dying. Nun, das Problem: Im Moment besteht die Band lediglich aus Frontmann Tim Lambesis. In den vergangenen Wochen verabschiedete sich ein Band-Mitglied nach dem nächsten, und auch der Tourmanager quittierte seinen Dienst. All das hatte zur Folge, dass die gesamte Europatournee gestrichen wurde, die eigentlich am 15. November, mit der Veröffentlichung des neuen Albums THROUGH STORMS AHEAD, starten sollte. Lambesis äußerste sich zuletzt zum Ausstieg von Schlagzeuger Nick Pierce, den Gitarristen…