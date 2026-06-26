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Prime Creation SOULS OF THE FALLEN

Melodic Metal, ROAR (8 Songs / VÖ: 26.6.)

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Die schwedische Melodic Metal-Combo Prime ­Creation veröffentlicht mit SOULS OF THE FALLEN ihren mittlerweile vierten Langspieler. Und der Begriff Melodic passt wirklich wie die Faust aufs Auge. ‘Galactic Rebirth’, Opener und erste Single, ist ein kraftvoller Einstieg in ein Album, das sich durchgehend mit schweren Riffs, wummernden Drums und starken Gesangs-Passagen rühmt. ‘Lost Legacy’ ist der druckvollste Song der Scheibe und haut gut aufs Gas. Das starke ‘Ghosts‘ lebt vom Zusammenspiel der Lead- und Backing Vocals und lässt einen Hauch von Black Label Society durch­schimmern. Das Titelstück schmiegt sich mit gedrosseltem Tempo in die Gehör­gänge, verliert aber an keiner Stelle an Kraft. Besonders hier fällt der ausge­wogene, warme Mix der Platte auf, die stets organisch daherkommt und ein Livefeeling verspricht. Das atmosphä­-rische Stück ‘Prime Creation’ spielt mit Synthesizer-Klängen und akustischem Einstieg und entwickelt sich über die Spielzeit zu einem unheilbringenden Gesamtbild. Und wer dann doch mehr auf Trommelfellmassagen abfährt, bekommt bei ‘Blood Harvest’ eine kompromisslose Doublebass-Drum am Maximum.

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